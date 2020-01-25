Amerikan ABC News televizyonunda yer alan haberde, Washington'daki otelinde düzenlenen bir akşam yemeğinde konuşan Trump'ın ses kaydı paylaşıldı.

Haberde, Trump'ın daha önceden tanımadığını söylediği kişisel avukatı Rudy Giuliani'nin ortağı Lev Parnas'ın da aralarında olduğu küçük grupla arasında geçen diyaloğa ait ses kaydının Nisan 2018'de çekildiği belirtildi.

Parnas ve iş arkadaşı Igor Fruman'ın, o dönem ABD Kiev Büyükelçisi olarak görev yapan Yovanovitch'in Başkan Trump'ı küçük düşürdüğünü söylediği belirtilen haberdeki kayıtta Trump olduğu düşünülen kişinin de "Ondan kurtulun! Onu yarın çıkarın. Umurumda değil. Onu yarın çıkarın. Onu çıkarın. Tamam mı? Bunu yapın." dediği duyuluyor.

Haberde, Parnas'ın işe Yovanovitch'ten kurtulmakla başlamaları gerektiğini, onun Clinton yönetiminden kalma olduğunu söyleyerek "O (Yovanovitch) etrafta geziniyor ve bekleyin, O (Trump) soruşturulacak diyor" dediği kaydedildi.

Trump, geçen hafta yaptığı bir konuşmada, Parnas'ı tanımadığını vurgulamıştı. Parnas'ın Avukatı Joseph Bondy de söz konusu ses kaydını ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'ne teslim ettiğini açıklamıştı.