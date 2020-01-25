Mahfud, Türkiye-Endonezya ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.

Türkiye ve Endonezya ilişkilerinin, Osmanlı dönemine dayanan tarihi bir geçmişi olduğunu aktaran Mahfud, Türkiye’nin, Açe'de 2004’te yaşanan deprem ve tsunami felaketinde bölgeye yardım ulaştıran ilk ülkelerden biri olduğunu anımsattı.

Mahfud, iki ülke arasındaki iş birliklerinin bugüne kadar devam ettiğini belirterek, ''Türkiye ile orta ağırlık sınıfı tank geliştirme iş birliğini sürdüreceğiz. Savunma Bakanlığı ve Endonezya ordusu bu alandaki teknik konularda çalışacak.'' diye konuştu.

Her alanda ortaklıklarını güçlendirmek istediklerini söyleyen Mahfud, ''Anayasa Mahkemesi Başkanı olarak görev yaptığım dönemde özellikle anayasa forumları için Türkiye’yi çok defa ziyaret ettim. Ama iş birliklerimiz bu konularla sınırlı değil. En önemli şey, ilişkimizin iyi korunması, böylece birlikte birçok şey geliştirebiliriz.'' vurgusu yaptı.