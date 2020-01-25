ABD'nin Houston kentinde patlama: 2 ölü, 20 yaralı
Haber Giriş: Kaynak: AA
Teksas eyaletinin Houston kentindeki bir binada dün meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı açıklandı.
[Fotoğraf: AA]
Houston Belediye Başkanı Sylvester Turner, patlamanın yaşandığı sanayi kuruluşunda çalışan Frank Flores ve Gerardo Castorena adlı 2 işçinin spor salonunu kullanmak için binaya mesai saatinden önce geldiklerini ifade etti.
Flores ve Castorena'nın patlamada hayatını kaybettiğini söyleyen Turner, olayda 2 işçi ile çevredeki ev ve iş yerlerindeki 18 kişinin de yaralandığını belirtti.
[Fotoğraf: AA]
Houston Emniyet Müdürü Art Acevedo da düzenlediği basın toplantısında, yetkililerin patlamanın sebebine dair incelemelerinin önümüzdeki 3-4 gün daha süreceğini kaydetti.