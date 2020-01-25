Büyükelçilik, sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlarda, Hubey eyaletine bağlı Vuhan, Huangguang, Icou ve Çıbi'de yaşayan Türk vatandaşlarının kimlik ve irtibat bilgilerini, embassy.beijing@mfa.gov.tr adresine, 86 152 01 30 94 12 numaralı büyükelçilik telefonuna iletmelerini istedi.

Başta Vuhan kenti olmak üzere Hubey eyaletindeki Türk vatandaşlarının bölgeden ayrılmalarını sağlamak üzere Çin Dışişleri Bakanlığı ve Hubey eyaleti yerel yönetimi ile eşgüdüm sağlandığı belirtildi.

Salgın nedeniyle eyaletten ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının; "ad soyad", "doğum tarihi" "cinsiyet", "pasaport numarası" "araç plakası ve modeli" (araç sahibi vatandaşlar için), "eyaletten ayrıldıktan sonra Çin'de seyahat edilmesi öngörülen şehir" ve "irtibat bilgileri"ni eksiksiz bir şekilde büyükelçiliğe iletmeleri gerektiği bildirildi.