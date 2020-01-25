Eski Kudüs Müftüsü İkrime Sabri'ye 4 ay Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı
İsrail, eski Kudüs Müftüsü ve halihazırda Mescid-i Aksa İmam Hatibi olan Şeyh İkrime Sabri'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Harem-i Şerif'e girişini 4 ay süreyle yasakladı.
İsrail güçleri, gece yarısından sonra, eski Kudüs-Filistin Müftüsü olan ve halihazırda Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanlığı görevini yürüten Şeyh Sabri'nin Doğu Kudüs'teki evini basarak 4 ay Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı verildiğini gösteren yazıyı iletti.
Şeyh Sabri, yarın yerel saatle 10.00'da ifadeye çağrıldı.
Pazar günü, Doğu Kudüs'te İsrail polisine ait bir merkezde ifade veren Şeyh Sabri'ye "cuma hutbesinde provokasyon" yaptığı iddiasıyla 1 hafta Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma cezası verilmişti.
Şeyh İkrime Sabri, 21 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Kudüs'ün kanaat önderlerini sistematik bir şekilde hedef aldığını belirtmişti.
Şeyh Sabri, dün cuma namazı öncesi İsrail polisinin koyduğu bir haftalık giriş yasağını delerek, Filistinlilerin omuzları üstünde Mescid-i Aksa'ya girmişti.