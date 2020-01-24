Eski Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Sabri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya Filistinlilerin omuzları üstünde girdi.

İsrail polisinin yasağını delen Şeyh Sabri, tekbirler eşliğinde Mescid-i Aksa'nın El-Esbat (Aslanlı) Kapısı'ndan giriş yaptı.

Şeyh İkrime Sabri, 21 Ocak Salı günü düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Kudüs'ün dini ve kanaat önderlerini sistematik bir şekilde hedef aldığını belirtmişti.

Sabri, 19 Ocak Pazar günü basın mensuplarına yaptığı açıklamada da "cuma hutbesinde provokasyon" iddiasıyla İsrail polisi tarafından sorgulandığını ve kendisine bir hafta Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma cezası verildiğini söylemişti.

Kaynak: AA