Hint Nilanshi Patel, 'Hindistan'ın Rapunzeli' olarak biliniyor. Ülkenin batısındaki Aravalli bölgesinde yaşıyor. 190 santimetrelik saçıyla, dünyanın en uzun saçlı genci olarak kameralara gülümsüyor.

17 yaşındaki Patel, daha önce kırdığı en uzun saç rekorunu egale etti, adını bir kez daha Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdırdı.

2018'de gençlerde en uzun saç rekoru için başvuru yaptığını söyleyen Patel, "O zaman saçımın uzunluğu 170,5 santimetreydi. 2019'da da 190 santimetreyle kendi rekorumu kırdım" diyor.

Patel saçını dikkatlice tarıyor, gözü gibi bakıyor. Saç uzatma hikayesi ise geçmişte yaşadığı bir travmaya dayanıyor. Patel'in annesi o travmayı şöyle anlatıyor:

"6 yaşındayken saçına zarar veren bir kesim yapıldı ve ağlamaya başladı. Ondan sonra saçını uzatmaya başladık. Böylece bu rekoru kırdı."

Kaynak: TRT Haber