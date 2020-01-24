Geçen yıldan bu yana 24 Ocak, Birleşmiş Milletler (BM) kararıyla "Uluslararası Eğitim Günü" olarak kutlanıyor.

Okuryazar oranında son yıllarda dünya genelinde artış yaşansa da BM verilerine göre yaklaşık 265 milyon çocuk ve genç, çeşitli nedenlerle okula gidemiyor ya da temel eğitimini tamamlayamıyor.

Okula gidemeyen 4 milyon mülteci çocuğun ise Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi'nin 26'ncı maddesinde yer alan "eğitim hakkı" ihlal ediliyor.

Dünya genelinde okuma yazma bilmeyen çocuk sayısı ise 657 milyon.

"Eğitim çığır açar"

BM 74'üncü Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Bande, Uluslararası Eğitim Günü ilan edilen 24 Ocak dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Muhammad-Bande, milyonlarca çocuğunun dünyanın birçok yerinde gerek yoksulluk gerekse çatışma gibi çeşitli nedenlerle okula gidemediğini belirterek, "Bir çocuğun dahi okuldan mahrum kalması yeterince kötü. Herkes için eğitimi garanti etmek görevimiz. Eğitim, bir insan hakkıdır ve çığır açar. Kimse eğitim hakkından mahrum bırakılamaz." ifadelerini kullandı.

Nitelikli eğitimin sağlanmasının BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında yer aldığını vurgulayan Muhammad-Bande, eğitim konusunda önemli ölçüde ilerleme kaydedilmesine rağmen açığın kapatılması için ''büyük küçük demeden her türlü girişimde bulunulması'' gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA