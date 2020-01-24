Çin medyasında yer alan haberlere göre koronavirüsten etkilenen kişileri tedavi etmek için bin yataklı hastane kuruluyor.

Perşembe günü başlayan inşa çalışmalarının pazartesi gününe kadar bitirilmesi planlanıyor.

Bin yataklı yapılması planlanan prefabrik hastane virüs krizinin sona ermesinin ardından imha edilecek.

Devlet televizyonunda yayınlanan görüntüler çamurlu şantiyede çalışan düzinelerce iş makinesi olduğunu gösterdi.

Kaynak: Reuters