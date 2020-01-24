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Çin'de korona virüsü için hastane inşa ediliyorHaber Giriş:
Çin'in Vuhan şehrinde koronavirüsten etkilenen kişileri tedavi etmek için bin yataklı hastane inşa edilmeye başlandı. 5 gün içinde tamamlanacak hastane tedavilerin sona ermesinin ardından imha edilecek.
Çin medyasında yer alan haberlere göre koronavirüsten etkilenen kişileri tedavi etmek için bin yataklı hastane kuruluyor.
Perşembe günü başlayan inşa çalışmalarının pazartesi gününe kadar bitirilmesi planlanıyor.
Bin yataklı yapılması planlanan prefabrik hastane virüs krizinin sona ermesinin ardından imha edilecek.
Devlet televizyonunda yayınlanan görüntüler çamurlu şantiyede çalışan düzinelerce iş makinesi olduğunu gösterdi.
Kaynak: Reuters
Etiketler: virüs koronavirüs hastane çinSon Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 11:50