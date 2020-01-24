Esed rejimi, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya'nın saldırıları yüzünden İdlib'in kuzeyine göç eden siviller, boş araziler veya zeytin ağaçlarının altına derme çatma çadır kurarak yaşam mücadelesi veriyor.

[Fotoğraf: AA]

İç savaş öncesi Halep-Lazkiye kentlerini bağlayan tren hattı da bu trajediye tanıklık ediyor.

Bin 200'den fazla aile, çadırlarını İdlib ilinin sınırlarından geçen hattın üzerine kurdu.

[Fotoğraf: AA]

"Köyümü yeniden görmek en büyük hayalim"

İdlibli Hüseyin Um Ali, Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları yüzünden 3 yıl önce evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Um Ali, "Çamurdan dolayı, nispeten yüksek olan bu hat üzerine yerleştik. 3 yıldır sürekli göç halindeyiz. Kendi halimizde yaşıyorduk. Kimseye zararımız yoktu. Evimiz, üzüm bahçelerimiz hepsi geride kaldı." dedi.

[Fotoğraf: AA]

İçinde bulundukları durumdan duyduğu üzüntüyü ifade eden Um Ali, "Allah bize bu kaderi yazmış. Köyümü yeniden görmek en büyük hayalim." diye konuştu.

Çamurla mücadele sürüyor

Diğer bir çadır sakini Ahmet Sincari ise, "Çamur ve selden korunmak için çadırımızı buraya kurduk. Tren hattı üzerinde boş yer bulanlar buraya yerleşiyor." dedi.

Çadırlarda yaşamaktan yorulduklarının söyleyen Sincari, bir an önce evlerine kavuşmak istediklerini belirtti.

Kaynak: AA