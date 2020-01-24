Firari FETÖ'cüler, konforlu hayatlarını yurt dışında sürdürüyor.

Örgütün elebaşı Fetullah Gülen, Pensilvanya'daki lüks malikanesinde yaşıyor, ABD'deki okullardan elde ettiği gelirlerle örgütü yönetiyor.

Gülen'in 400 dönümlük çiftlikteki malikanesi tam 3 bin metrekare büyüklüğünde.

10 milyon dolarlık terör yuvası, olağanüstü önlemlerle korunuyor.

Adil Öksüz'ün yakınları New Jersey'de

Örgütün kilit isimlerinden Adil Öksüz'ün eşi ve akrabaları da New Jersey'de. Öksüz'ün eşi lüks semtte kendisine tahsis edilen araca binerken görüntülendi.

Kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım ise Manhattan manzaralı işyerinde lüks otomobil alıp satıyor.

Ekrem Dumanlı

Örgütün medya ayağının önemli isimlerinden Ekrem Dumanlı da New Jersey'de lüks bir hayat sürdürüyor.

Dumanlı, FETÖ elabaşının milyon dolarlık malikanesine sadece birkaç saat mesafede yaşıyor.

Tuncay Opçin

FETÖ'nün sözde medya sorumlusu Tuncay Opçin, Teksas eyaletinde, Houston yakınlarında görüntülendi.

Sugar Land kentinde lüks bir hayat sürüyor.

Hakan Şükür

Lüks hayatla dikkat çeken FETÖ firarilerinden bir diğeri de Hakan Şükür.

San Francisco yakınlarında açtığı kafe, örgütün buluşma noktalarından.

Şükür, 3 milyon dolar değerindeki bir evde yaşamını konfor içerisinde sürdürüyor.

ABD'de dolandırıldığını iddia eden Şükür, UBER şoförlüğü yaptığını açıkladı.

Mağdur algısı oluşturuyorlar

UBER şoförlüğü, pizza dağıtıcılığı yapıldığına ilişkin benzer iddialar Emre Uslu, Abdülhamit Bilici ve Tarık Toros gibi FETÖ'cü isimler tarafından da ortaya atıldı.

Bu iddialarla FETÖ'cülerin mağdur algısı oluşturmaya çalıştığı belirtiliyor.

Arif Erdem

Bir diğer firari FETÖ'cü de Arif Erdem.

Örgütün futbol yapılanmasında yer alan Erdem de ABD'de eşiyle lüks içinde yaşıyor.

Erdem, son olarak eşiyle lüks aracına binerken TRT Haber tarafından görüntülendi.

Kaynak: TRT Haber