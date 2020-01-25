Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, virüsten etkilenenlerin sayısı, 237’sinin durumu ağır olmak üzere bin 287’ye yükseldi, ölü sayısı 41’e çıktı.

Tibet Özerk Bölgesi dışında ülke genelinde az veya çok sayıda görülen salgında hayatını kaybedenlerin 39’u Hubey eyaletinden, diğer 2'si de Hıbey ve Heylongciang eyaletlerinden oldu.

Bununla birlikte virüsten etkilenme durumu "şüpheli" kategorideki kişilerin sayısı ise bin 965’e çıkarken, bugüne kadar salgından iyileşen 38 kişi taburcu edildi.

Virüsten etkilenen kişilere temas eden 13 bin 967 kişi de müşahede altına alındı.

Salgından etkilenen kişi ve can kaybında başı çeken Hubey eyaletinde virüsten etkilenen kişi sayısı 729 oldu.

Çin ana karası dışında ise Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 5, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 2, Tayvan’da 3, Tayland’da 4, Japonya’da 3, Güney Kore’de 2, ABD’de 2, Singapur’da 3, Nepal’de 1, Fransa’da 3 enfekte vaka tespit edildi. Ayrıca Japonya’dakilerden 1, Tayland’daki vakalardan 2'si iyileşti.

Askeri sağlık personelleri görevde

Çin basınındaki haberlere göre, Çin Halk Kurtuluş Ordusu’ndan 450 askeri sağlık personeli yeni koronavirüs salgını altındaki Vuhan’a gönderildi.

Kentteki salgın nedeniyle ihtiyaca binaen gönderilen askeri sağlık personellerinin, enfeksiyon kontrol, yoğun bakım, enfeksiyon hastalıkları, solunum yolları alanlarında uzman oldukları belirtildi.

Turistik yerler ziyarete kapatıldı

Virüsün ülke geneline hızla yayılması sonrası başkent Pekin’de Çin Seddi'nin turistik ziyaretlerin yoğun yapıldığı Badaling, Minshisanling, Cüyongguan kısımlarına bugünden itibaren ziyaretçi kabul etmeyeceği açıklanmıştı.

Başkentin en önemli turistik destinasyonlardan Yasak Saray ile Ulusal Kütüphane, Çin Ulusal Sanat Müzesi'nin de salgınla mücadele önlemleri çerçevesinde kapalı olması kararı alınmıştı.

Pekin Belediyesi ayrıca kentte Bahar Bayramı çerçevesinde yapılacak tapınak ziyaretleri dahil büyük çaplı etkinliklerin iptal edildiğini belirtmişti.