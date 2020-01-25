Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin'den gelen bir kişinin, yeni tip koronavirüs teşhisiyle Paris'te bir hastanede karantinaya alındığı belirtildi.

Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, dün akşam yaptığı açıklamada, Bordeaux ve Paris'te iki kişide koronavirüs görüldüğünü bildirmiş, Avrupa'da başka kişilerde de bu vakanın görülmesinin muhtemel olduğu uyarısında bulunmuştu.