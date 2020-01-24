Ulusal basında çıkan habere göre, Nepal Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs salgınının Vuhan'dan dönen Nepalli bir öğrencide görüldüğü belirtildi.

Öğrenciden alınan numunelerin incelenmesi için Hong Kong'a gönderildiği ifade edilen açıklamada, laboratuvar sonuçlarının pozitif olduğu bildirildi.

Açıklamada, Tribhuvan havalimanında 3 kişide daha yeni tip koronavirüse benzer semptomlar tespit edildiği, bu vakaların da Hong Kong'da inceleneceği kaydedildi.

Virüsün yayılmasını önlemek için tüm hazırlıkların yapıldığına işaret edilen açıklamada, Çin'den gelen tüm yolculardan sağlık bilgisi isteneceği kaydedildi.

Japonya, Singapur, Suudi Arabistan ve Vietnam'da da vakalar görülmüştü.

ABD'de ikinci koronavirüs vakası

Öte yandan ABD’nin Washington eyaletinde bir kişide koronavirüs (2019-nCoV) teşhis edilmesinin ardından ikinci vaka Illionis eyaletindeki Chicago kentinde görüldü.

Illinois Halk Sağlığı Departmanından yapılan açıklamada, 60 yaşlarında Chicagolu bir kadında koronavirüs tespit edildiği duyuruldu.

Chicago'daki bir hastanede karantina altında tutulan hastanın, Aralık 2019'da salgının başladığı Çin’in Wuhan kentine gittiği ve 13 Ocak'ta da Chicago’ya döndüğü belirtildi.

Yetkililer, bu kişinin seyahat ederken semptom taşımadığı için virüsü yaydığını düşünmediklerini aktardı.

Kuluçka süresinin iki hafta olabileceği belirtilen koronavirüs salgınıyla ilgili olarak ABD’deki 22 eyalette 67 kişinin inceleme altında olduğu bilgisi paylaşıldı.

Koronavirüs Avrupa'da

Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, ülkede iki kişide, Çin'in Vuhan şehrinden yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) görüldüğünü açıkladı.

Buzyn, basına yaptığı açıklamada, Fransa'nın Bordeaux kentinde 48 yaşındaki bir kişide koronavirüs tespit edildiğini belirtti.

Ülkenin Gironde kentinde yaşayan Çin asıllı hastanın önceki gün Vuhan'dan Fransa'ya geldiğini, dün de yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayetleriyle Bordeaux'daki bir hastaneye gittiğini aktaran Buzyn, bu kişinin hastanede karantina altında tutulduğunu söyledi.

Buzyn, ikinci koronavirüs vakasının başkent Paris'te görüldüğünü kaydetti.

Bu kişinin Çin'e seyahat ettiğini ancak Vuhan'a gidip gitmediği konusunda bilgi sahibi olmadıklarını belirten Buzyn, Avrupa'da başka kişilerde bu vakanın görülmesinin muhtemel olduğu uyarısında bulundu.

Çin'deki salgında 26 kişi hayatını kaybetti

Çin'de 12 Aralık'ta Hubey eyaletinin Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsle bağlantılı dünya genelindeki 902 vakanın 887'si bu ülkede tespit edildi. Çin'deki ölü sayısı ise 26'ya yükseldi.

NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken, virüs ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölüme yol açabiliyor.