Tunus'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen eski Maliye Bakanı İlyas el-Fahfah, küçültülmüş bir hükümet kuracağı sözünü verdi.

"Tunus'un Kalbi" ve "Özgür Anayasa" partilerinin hükümette olmayacağını belirten Fahfah, gerçek anlamda bir muhalefet olmadan demokrasiden söz edilemeyeceğini söyledi

Fahfah, yasama ve yürütme arasındaki uyumu desteklemek amacıyla Meclis'te güçlü ve tutarlı bir güven kazanabilmek için hükümetin siyasi yelpazesini genişletmeyi arzuladığını dile getirdi.

Hükümetin en fazla 25 bakanlıktan oluşacağını kaydeden Fahfah, küçültülmüş hükümetin Cumhurbaşkanı Kays Said'i destekleyen partilerden oluşacağını ifade etti.

Fahfah, devrimin hedeflerini ve demokrasiye geçişi destekleyen, halkın isteklerini dinleyen ve umut veren bir hükümetin kurulması gerektiğini vurguladı.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said, Ekim 2019'da yapılan genel seçimleri 1'inci sırada tamamlayan Nahda Hareketi'nin adayı Habib el-Cemli'nin kabine listesinin 10 Ocak'ta parlamentoda yapılan oylamada güvenoyu alamaması üzerine, 20 Ocak'ta eski Maliye Bakanı İlyas el-Fahfah'ı hükümeti kurmakla görevlendirmişti.