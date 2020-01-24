BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in BM Güvenlik Konseyine Libya'daki duruma ilişkin sunduğu raporda, Hafter'in başkente yönelik düzenlediği saldırılara dair bilgiler yer aldı.

Raporda, bu dönemde "Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu ve bununla ilişkili güçlerin, silahlı insanız hava araçlarıyla 850, savaş uçaklarıyla 170 hedefi bombaladığı ve bu saldırılardan 60'ında yabancı ülkelere ait bombardıman uçaklarının kullanıldığı" aktarıldı.

284 sivil yaşamını yitirdi

Rapora göre, ülkede çatışmaların patlak verdiği nisan ayından kasım sonuna kadar 284 sivil hayatını kaybetti, 360'tan fazlası yaralandı.

Çatışmalar nedeniyle 44 okulun kullanılamaz hale geldiği, 193 okulda da hasar oluştuğu belirtildi.

Hafter güçlerinin saldırısından petrol ve doğal gaz sektörü başta olmak üzere Libya ekonomisin de ciddi zarar gördüğüne işaret edilen raporda, gayrisafi yurt içi hasılanın 3'te 2 oranında düştüğü kaydedildi.