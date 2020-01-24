Koronovirüse karşı Türkiye de alarmda. Havalimanlarında önlemler alındı. Ölümcül virüsün ortaya çıktığı Çin'den gelen tüm yolcular kontrol ediliyor. İstanbul Havalimanı da önlemlerin alındığı kritik noktalardan biri. Çin'den gelen yolcular için kabul noktası oluşturuldu. Yolcular tek tek termal kamera ile kontrol edildikten sonra geçişlerine izin veriliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'de ortaya çıkan koronavirüse karşı alınan tedbirlerle ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca'nın açıklamalarının satır başları şöyle;

"Havalimanlarında tüm önlemleri aldık"

Tüm dünyanın gündeminde Çin'den yayılan bir virüsün sebep olduğu bir hastalık tablosu var. Daha önce insanlarda görülmemiş alt tip bir virüs. Havalimanları başta olmak üzere tüm hazırlıklarımızı bu süreçte tamamladık.

Hastalıkla ilgili gelişmeleri ve yayılımını uluslararası kuruluşlarla iş birliği içerisinde yakından takip ediyoruz. Bu çerçevede tanı, önlem, olası vakada uygulanacak prosedürler, korunma ve kontrol önlemleri ile ilgili bir rehber hazırlayarak bugün yayımladık.

"Şu ana kadar şüpheli bir vakaya rastlamadık"

Çarşamba gecesinden itibaren Çin'den gelen uçuşlarla ülkemize gelen yolcuların termal kameralarla taramasına başladık. Şu ana kadar şüpheli bir vakaya rastlamadık.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Şu ana kadar havalimanındaki taramalarda herhangi bir şüpheli vakaya rastlamadık.https://t.co/04iFEA5ViQ pic.twitter.com/sz9CKeF2hJ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 24, 2020

Büyükçekmece'de hastaneye başvuran bir kişi Vuhan'dan geldiği öğrenilince diğer hastalardan izole edildi. Bununla alakalı birli kirliliği oluştu. Hastanın genel durumu iyi olmakla birlikte seyahat öyküsü nedeniyle biz bunu şüpheli vaka olarak kabul ettik. Gözlem altına alındı. Hastanın Çin'den birlikte seyahat ettiği diğer yolcuların hiç birinde herhangi bir bulguya belirtiye rastlanmadı.

"Numuneleri DSÖ'ye gönderdik"

Neticesi kesinleşmemekle beraber şüpheli vaka olarak değerlendirdiğimiz hastayı, talebi üzerine bu sabah ülkesine, numuneleri ise Dünya Sağlık Örgütü'ne gönderdik. Çinli kadından alınan numunelerle ilgili tetkikler sürüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da Çin uyruklu bir kadını 36 saat gözlem altında tuttuk, ülkesine dönme talebi üzerine bu sabah kendisini bizim özel ambulansımızla, sağlık personelimizle birlikte ülkesine gönderdik.https://t.co/04iFEA5ViQ pic.twitter.com/Crdcq4bR0o — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 24, 2020

Şüpheli vaka her ne kadar ülkesine dönmüş olsada bu kişinin korunmasız yakın temasta olduğu kişileri taramadan geçiriyoruz. Halkımızı korumak adına her ihtimale karşı gerekli tüm tedbirleri alıyoruz.

Vatandaşlarımızın paniğe kapılmasını gerektiren bir durum yok.

[İstanbul'da koronavirüs şüphesi] Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Vatandaşlarımızın paniğe kapılmasını gerektiren bir durum yok.https://t.co/04iFEA5ViQ pic.twitter.com/fh8yHmOsOt — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 24, 2020

Çinli kadının kafilesindeki kişilerle ilgili tedbirlerimizi de alıyoruz. Gribe göre koronavirüsün bulaşıcılığının daha düşük olduğunu biliyoruz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Dünya Sağlık Örgütü bugün, hastalığın (koronavirüs) insandan insana bulaşma hızının diğer hastalıklara göre oldukça düşük olduğunu açıkladı.https://t.co/04iFEA5ViQ pic.twitter.com/iNjvQNd8Ul — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 24, 2020

Kaynak: TRT Haber