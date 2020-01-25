Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff'in liderliğini yaptığı 7 Demokrat savcı vekil, Senato Genel Kurulunda 3 gündür süren açılış sunumlarını tamamladı.

Demokrat savcı vekiller, Trump'ın Ukrayna konusunda anayasal olarak suçlu olduğunu ve görevden alınması gerektiğini savundu.

Azil soruşturmasında önemli bir rol oynayan Schiff, yerel saatle 13.00'te başlayan ve yaklaşık 8 saat süren oturumun sonunda duygusal bir kapanış konuşması yaptı.

"Senatonun bu ülkeye adil bir yargılama borcu var"

"Başkan'dan hoşlanın veya hoşlanmayın fark etmez, burada asıl mesele anayasa ve Başkan'ın onu çiğnemesiyle ilgili. Senatonun bu ülkeye adil bir yargılama borcu var. Adil bir yargılamayı Amerika'ya çok görmeyin." ifadelerini kullanan Schiff, Trump'ın görevden alınmaması durumunda ülkenin uzun vadede ciddi zarar göreceğini savundu.

Schiff, "Bu 'Önce Trump' davasıdır; Amerika'nın veya ideallerimizin öncelikli olduğu bir dava değildir. Eğer Senato bunun yanlış olduğunu söylemezse bu ulusumuza ciddi şekilde zarar verecektir." değerlendirmesini yaptı.

Schiff ayrıca mahkeme başkanı John Roberts'ın mahkemeye yeni tanıklar çağırması için çağrıda da bulundu.

Bir diğer savcı vekil olan Adalet Komitesi Başkanı Jerrold Nadler de Trump için "O bir diktatör." ifadesini kullandı.

Trump'ın avukatları bugün savunmalarına başlayacak

3 gün üzerinden tanınan toplam 24 saatlik süreyi kullanan Demokrat savcı vekillerin ardından bugün Trump'ın hukuk ekibi kürsüyü devralacak.

Yerel saatle 10.00'da toplanacak Senatonun birkaç saat çalışacağı ve pazar günkü tatilin ardından pazartesi günü duruşmalara devam edeceği kaydedildi.

Buna göre Trump'ın avukatları cumartesi günü açılış oturumlarına başlayacak, pazartesi ve salı günü de sunumlarına devam edecek. Trump'ın savunma ekibinin de tezlerini anlatmaları için toplam 24 saati bulunuyor.

Sürenin sona ermesinin ardından gelecek hafta senatörler soru sorma şansını elde edecek; hem iddia hem de savunma makamına sorularını sorması için senatörlere 16 saat süre verilecek.

Trump'a yönelik azil süreci

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül 2019'da "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması başlatıldığını açıklamıştı.

Pelosi, 25 Temmuz'da Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması karşılığında ABD'nin ülkesine askeri yardımı serbest bırakacağını söylediğini ve bunun anayasaya aykırı olduğunu iddia etmişti.

Beyaz Saray ise 25 Eylül'de Trump-Zelenskiy görüşmesinin dökümünü yayımlayarak, Ukrayna'ya yardımlar ile görüşme arasında ilişki bulunmadığını savunmuştu.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinde 13-21 Kasım'da kamuya açık oturumlar düzenlenmiş; Dışişleri, Ulusal Güvenlik Konseyi ve Pentagon'dan toplam 12 yetkili bu süreçte ifade vermişti.

Ardından İstihbarat Komitesi hazırladığı 300 sayfalık raporu 3 Aralık'ta Adalet Komitesine sunmuş, Adalet Komitesi yaptığı iki oturumun ardından 13 Aralık'ta azil maddelerini onaylayarak dosyayı Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna göndermişti.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda 18 Aralık'ta yapılan oylamada, Trump'a yönelik "görevini kötüye kullanmak" ve "Kongre'nin işleyişini engellemek" suçlamaları kabul edilmişti.