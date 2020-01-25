Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Sivrice ilçesinde saat 20.55'te 6,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin ardından çok sayıda ülkeden baş sağlığı ve geçmiş olsun mesajları geldi.

KKTC'den 'geçmiş olsun' mesajları

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yayımladığı mesajda, Türkiye'de meydana gelen Elazığ merkezli depremde can kayıpları ve yaralıların olduğunu öğrenmekten büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, "Şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına yaşamını yitiren kardeşlerimize Allah'tan rahmet, geride kalanlarına ve tüm Türk ulusuna başsağlığı ve sabırlar dilerim." ifadesini kullandı.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da deprem nedeniyle Facebook'tan mesaj yayımladı.

Uluçay mesajında, şunları kaydetti:

"Bu akşam Türkiye’nin Elazığ ili başta olmak üzere çevre illerde de yaşanan deprem ve beraberinde can kayıpları olduğu haberini maalesef büyük bir üzüntüyle öğrendik. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaslı ailelerine başsağlığı dilerken yaralılara da acil şifalar dilerim. Tüm Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Twitter'dan, "Can kayıplarının da olduğu bir deprem felaketi yaşayan Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk halkının acısını paylaşıyorum. Hayatını kaybedenlerin yakınlarının başı sağ olsun, yaralılara acil şifalar diliyorum." paylaşımında bulundu.

KKTC İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ise Twitter mesajında, "Merkez üssü Elazığ olan ve çevre illerde de ciddi yıkıma neden olan deprem nedeniyle büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Depremden etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ölü sayısının artmaması diliyor, Türkiye’nin acısını paylaşıyorum. Başımız sağ olsun." ifadesine yer verdi.

"Türkiye'ye en kalbi duygularla geçmiş olsun dileklerimizi ifade ederim"

KKTC Başbakanı Ersin Tatar da deprem nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Tatar, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, Elazığ'da meydana gelen deprem ve depremde hayatını kaybedenler nedeniyle derin üzüntü içinde olduğunu belirtti.

Başbakan Tatar, "Şahsım, halkımız ve hükümetim adına tüm Türkiye'ye en kalbi duygularla geçmiş olsun dileklerimizi ifade eder, ölenlere Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı.

"Ana vatan Türkiye vatandaşlarına geçmiş olsun"

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da Twitter üzerinden yayımladığı mesajında, "Merkez üssü Elazığ Sivrice olan ve bazı illerden de hissedilen 6,8 şiddetindeki depremden etkilenen tüm ana vatan Türkiye vatandaşlarına geçmiş olsun. Hayatını kaydedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Miçotakis: Başkan Erdoğan ve Türk halkı ile canıgönülden dayanışma içindeyiz

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Elazığ'da meydana gelen depremle ilgili "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Miçotakis, depremin ardından Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Türkiye'yi vuran yıkıcı depremin ardından Başkan Erdoğan ve Türk halkı ile canıgönülden dayanışma içindeyiz. Arama ve kurtarma ekiplerimiz yardım etmeye hazır." ifadelerini kullandı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak Elazığ'da meydana gelen depreme ilişkin geçmiş olsun dileklerini iletti ve yardıma hazır olduklarını bildirdi.

"Kosova acil operasyonel yardım göndermeye hazırdır"

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, depremin ardından ülkesinin Türkiye hükümeti ile halkının yanında olduğunu vurguladı.

Thaçi, "Kosova bu trajik anlarda Türkiye Hükümeti ve halkının yanındadır. Kosova acil operasyonel yardım göndermeye hazırdır." ifadelerini kullandı.

Bosna-Hersek'ten taziye telgrafı

Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Şefik Caferoviç de, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taziye telgrafı gönderdi. Caferoviç, mesajında, "Türk halkı dualarımızdadır. En derin taziyelerimi sunar yaralılara acil şifalar dilerim." ifadelerine yer verdi.

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Panderoski ve Başbakanı Oliver Spasovski de sosyal medya hesaplarından taziye ve dayanışma mesajları yayınladı.

Arnavutluk: Türk halkının yanındayız

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Türk halkının yanında olduklarını bildirdi.

Rama, sosyal medya hesabı Twitter'dan Türkiye'deki depremle ilgili yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da etiketledi.

Dost ülke Türkiye'de ağır bir depremden kaynaklanan korkunç bir felaket meydana geldiğini belirten Rama, söz konusu depremde hayatını kaybedenlerin olduğunu hatırlattı. Paylaşımında Rama, "Türk halkının yanındayız. Allah'tan, ülke yetkilileri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu trajediyle başa çıkmak için güç vermesini dua ediyorum." ifadelerini kullandı.