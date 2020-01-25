ABD Hazine Bakanlığı İran ajansını kara listeye aldı
Haber Giriş: Kaynak: AA
ABD Hazine Bakanlığı, yarı resmi Fars Haber Ajansı'na ait "com" uzantılı alan adını kara listeye aldı.
Ajanstan yapılan açıklamaya göre, İran dışındaki kullanıcıların ziyaret ettiği "farsnews.com" alan adı uluslararası sunucu tarafından erişime kapatıldı.
Fars Haber Ajansı'na uluslararası sunucudan gönderilen e-postada, engellemeye sebep olarak, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin (OFAC) talimatı ve bu ajansın "kara listeye" alınması” gösterildi.
Ajansa yalnızca "farsnews.ir" üzerinden erişim sağlanabildiği belirtildi.
ABD Hazine Bakanlığından henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
Fars Haber Ajansı, İran Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla biliniyor.
Etiketler: iran farsnews Fars haber ajansı ABD Hazine BakanlığıSon Güncelleme: 25 Ocak 2020 Cumartesi 11:26