Ajanstan yapılan açıklamaya göre, İran dışındaki kullanıcıların ziyaret ettiği "farsnews.com" alan adı uluslararası sunucu tarafından erişime kapatıldı.

Fars Haber Ajansı'na uluslararası sunucudan gönderilen e-postada, engellemeye sebep olarak, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin (OFAC) talimatı ve bu ajansın "kara listeye" alınması” gösterildi.

Ajansa yalnızca "farsnews.ir" üzerinden erişim sağlanabildiği belirtildi.

ABD Hazine Bakanlığından henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Fars Haber Ajansı, İran Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla biliniyor.