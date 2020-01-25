Irak güçleri, daha önce göstericiler için yollara konulan beton bariyerleri kaldırıp, protestocuların kalesi Tahrir Meydanı yakınlarındaki çadırları yaktı.

1 Ekim'den bu yana devam eden gösterileri sonlandırmayı planlayan güvenlik güçleri, yoğun şekilde göz yaşartıcı gaz kullanarak eylemcileri dağıtmak ve bölgeyi araç trafiğine açmak istiyor.

Göstericiler ve güvenlik güçleri arasında Tahrir Meydanı yakınlarındaki Vesba Meydanı'nda arbede yaşandığı ifade ediliyor. Hastane kaynaklarından elde edilen bilgilere göre gaz bombasından etkilenen 15 gösterici hastaneye kaldırıldı.

Zikar'da gerilim yüksek

Güvenlik güçleri, Bağdat'ın yanı sıra ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde de ana yolları kapatan göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz bombası kullandı.

Zikar Polis Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada, göstericilerle yaşanan arbedede Polis Müdürü Albay Nasır Latif'in başından aldığı taş darbesiyle yaralandığı ifade edildi.