WSJ'nin haberinde, tahliyenin, içerisinde sağlık ekiplerinin de bulunduğu bir uçakla pazar günü gerçekleştirileceği kaydedildi.

Söz konusu virüsün yayıldığı Vuhan kentinde yaklaşık bin Amerikan vatandaşının bulunduğu tahmin ediliyor.

Uçaktaki mevcut boş koltukların ABD vatandaşı olmayan kişi ve diplomatlara da sunulabileceği vurgulanan haberde, ABD'nin Vuhan'daki konsolosluğunu geçici olarak kapatmayı planladığı da belirtildi.

Vuhan kentinde yeni tip koronavirüs salgınından şimdiye kadar bin 287 kişi etkilendi, 41 kişi hayatını kaybetti.

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor.