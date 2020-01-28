ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) ve Uluslararası Tsunami Bilgi Merkezinden yapılan açıklamada, Küba ve Jamaika arasındaki bölgede 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.

Deprem sonrası Küba, Jamaika ve Cayman Adaları için tsunami uyarısı yapıldı.