Küba'da 7,7 büyüklüğünde deprem
Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Küba ve Jamaika arasındaki bölgede 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) ve Uluslararası Tsunami Bilgi Merkezinden yapılan açıklamada, Küba ve Jamaika arasındaki bölgede 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.
Deprem sonrası Küba, Jamaika ve Cayman Adaları için tsunami uyarısı yapıldı.
Etiketler: son dakika küba deprem dünya deprem depremSon Güncelleme: 28 Ocak 2020 Salı 23:15