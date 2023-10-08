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Dünya
TRT Haber 08.10.2023 19:09

İsrail basını: Ölen İsrailli sayısı 700'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 370'e yükseldi. Hamas'ın saldırılarında ise resmi kaynaklara göre 500, yerel medyaya göre 700 İsrailli öldü, 2 bin kişi yaralandı. İsrail'de abluka altındaki Gazze Şeridi'nden başlayan saldırılar üzerine savaş hali ilan edildi.

İsrail basını: Ölen İsrailli sayısı 700'e yükseldi
[Fotograf: Reuters]

Dün sabah saatlerinde İsrail'e operasyon başlatan Filistinli silahlı gruplarla İsrail güçleri arasındaki çatışmaların dün akşam farklı noktalarda devam ettiği duyuruldu.

İsrail'in resmi yayın kuruluşu KAN’ın haberine göre, Gazze Şeridi sınırına yakın yerleşim yerlerinden Sderot’taki polis karakolunu ele geçiren Filistinli silahlı gruplar ve Kfar Azza yerleşim biriminde İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İsrail güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Gazze'ye yönelik saldırılarda ölü sayısı 370'e ulaştı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki can kayıpları ile yaralılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail yıllardır Gazze'yi vuruyor
İsrail yıllardır Gazze'yi vuruyor

Açıklamada, İsrail'in dünden bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 370 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 200 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari de Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda şu ana kadar 400 Hamas mensubunun öldürüldüğünü söyledi.

Sözcü Hagari, son 24 saatte Hamas'ın saldırılarında ölen askerlerinin sayısının 26 olduğunu belirtti.

İsrail basını: Ölen İsrailli sayısının 700'e yükseldi

Öte yandan The Jerusalem Post gazetesinin haberinde gayriresmi raporların 750 İsraillinin kayıp olduğunu ortaya koyduğuna işaret edilerek, daha fazla ayrıntı verilmedi.

Hamas'ın saldırılarında resmi kaynaklara göre 500, yerel medyaya göre 700 İsrailli öldü, 2 bin kişi yaralandı.

İsrail basını: Yaklaşık 750 İsrailli kayıp
İsrail basını: Yaklaşık 750 İsrailli kayıp

Batı Şeria'da da arbede yaşandı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Filistinliler ile İsrail askerleri arasında arbede yaşandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ramallah, El Halil, Eriha, Kalkilya ve Selfit kentlerinde 5 Filistinlinin, İsrail askerlerinin ateş açması sonucu yaşamını yitirdiği bilgisi verildi.

Hayatını kaybedenlerin arasında 13 yaşındaki Ahmed Abdunnasır er-Rabi'nin de olduğu duyuruldu.

Filistin Kızılayı, ekiplerinin Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yaralanan 92 kişiye müdahale ettiğini açıkladı.

Netanyahu'dan halka "bölgeyi terk etmeleri" çağrısı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün gece ulusa sesleniş konuşmasında, abluka altındaki Gazze Şeridi sakinlerine "bölgeyi terk etmeleri" çağrısı yaparak, Hamas'ın bulunduğu tüm bölgeleri enkaza çevireceklerini söyledi.

Netanyahu Gazze sakinlerinden bölgeyi terk etmelerini istedi
Netanyahu Gazze sakinlerinden bölgeyi terk etmelerini istedi

Hamas'ın İsrail'e karşı savaş başlattığını, dün başlayan durumun daha önce görülmediğini, bir daha tekrarlanmasına izin vermeyeceklerini ifade eden Netanyahu, "Ordu, Hamas'ın canını acıtmak için tüm gücünü kullanacak. Hamas'ın toplandığı, gizlendiği her yeri sakat bırakıp enkaza dönüştüreceğiz." dedi.

İsrail'deki "özel güvenlik durumu" tüm ülkeye yayıldı

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Yoav Gallant’ın operasyonel değerlendirmelerin ardından "özel güvenlik durumunu" tüm ülke topraklarını kapsayacak şekilde genişlettiği duyuruldu.

Açıklamada, böylece İsrail ordusunun sivillere güvenlik talimatları verebileceği ve gerekli durumlarda kamuya açık alanları kapatabileceği bilgisi verildi.

İsrail, hava saldırılarına devam etti

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, Han Yunus kentine bağlı El-Yabani Mahallesi'ndeki Habib Muhammed Camii'ni bombaladı.

İsrail'de "savaş hali" ilan edildi

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, diğer istihbarat ve güvenlik üst düzey yetkilileri güvenlik oturumu düzenledi.

Oturumun ardından ülkede "savaş hali" ilan edildi ve büyük askeri eyleme geçilmesi onaylandı.

Başbakanlığın açıklamasında ayrıca, "Gazze Şeridi'nden düzenlenen kanlı terör saldırısı, İsrail'i savaşa mecbur etti ve savaş 7 Ekim 2023 sabah 06.00'da başladı." ifadeleri kullanıldı.

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