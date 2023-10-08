İsrail, Gazze Ulusal Bankası'nı vurdu

Saldırının düzenlendiği noktaya yakın vatandaşlara ait evler ve mülkler büyük zarar gördü, bombardıman neticesinde bölgede yangın çıktı.

Gazze'deki Filistin bankalarından biri olan Ulusal Bankası, Merkez Bankası görevini üstlenen Filistin Para Otoritesine bağlı olmayan, Hamas yönetiminde bir yapı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 370 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 200 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 7 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail basınında Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 600 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 2 bini aştığı duyurulmuştu.