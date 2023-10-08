İsrail'de emekli general 'esir ve kayıp kişiler dosyası sorumlusu' olacak

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ofisinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, gmekli general Hirsch'in esirler ve kayıp kişiler dosyası sorumlusu olarak atandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca bu konuda tüm bakanlıkların Hirsch'in talimatlarına tabi olacağı aktarıldı.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar sınırdaki geçiş noktasını aşarak bölgedeki İsrailli yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 313 kişinin hayatını kaybettiğini, 1990 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 7 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail basınında Hamas'ın saldırılarında şu ana kadar 600 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 2 bine ulaştığı duyurulmuştu.