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Dünya
AA 08.10.2023 18:37

Blinken: İsrail’de hayatını kaybeden Amerikalılarla ilgili bilgiler doğrulanmaya çalışılıyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrail’e yönelik saldırıları nedeniyle bölgedeki kayıp ve yaşamını yitiren Amerikalılarla ilgili bilgileri doğrulamak için "fazla mesai" yaptıklarını söyledi.

Blinken: İsrail’de hayatını kaybeden Amerikalılarla ilgili bilgiler doğrulanmaya çalışılıyor

CNN’e konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, birkaç Amerikalının öldürüldüğüne dair bilgi aldıklarını açıkladı. 

Blinken, "Aynı zamanda kayıp Amerikalılar olduğuna dair bilgiler de var, bunları da doğrulamak için çalışıyoruz" dedi.

Bilnken, ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatının "İsrail'e şu anda Hamas'tan gelen saldırılarla başa çıkması için ihtiyaç duyduğu her şeyi sağladıklarından emin olmak" olduğunu aktardı.

İsrail’in ek taleplerini incelediklerini kaydeden Blinken, "Sanırım günün ilerleyen saatlerinde bu konuda daha fazla şey duyacaksınız" dedi.

Biden, İsrail’e desteğini açıklamıştı

Biden, dün İsrail'e kendisini savunması için desteklerinin süreceğini belirterek, "Benim yönetimimin İsrail’e desteği kaya gibi sağlam ve sarsılmazdır." ifadesini kullanmıştı.

Neler yaşandı?

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

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Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar, bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurmuştu.

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