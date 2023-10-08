İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Filistinli göstericilere müdahalesi sonucu olaylar çıktı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Ramallah-Bire kentleri girişinde İsrail'in Gazze saldırılarını protesto eden onlarca Filistinliye İsrail askerleri müdahale etti.

Filistinliler, gösterileri dağıtmak için gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz kullanan askerlere taş attı, lastikleri ateşe verdi.

Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Babu ez-Zaviye semtinde de İsrail askerleri ve Filistinliler arasında olayların çıktığı öğrenildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 7 Filistinli yaşamını yitirmişti.