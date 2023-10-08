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Dünya
AA 08.10.2023 17:19

İsrail'de "savaş hali" ilan edildi

İsrail'de abluka altındaki Gazze Şeridi'nden başlayan saldırılar üzerine savaş hali ilan edildi.

İsrail'de "savaş hali" ilan edildi
[Fotograf: Reuters]

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, diğer istihbarat ve güvenlik üst düzey yetkilileri güvenlik oturumu düzenledi.

Oturumun ardından ülkede "savaş hali" ilan edildi ve büyük askeri eyleme geçilmesi onaylandı.

Başbakanlığın açıklamasında ayrıca, "Gazze Şeridi'nden düzenlenen kanlı terör saldırısı, İsrail'i savaşa mecbur etti ve savaş 7 Ekim 2023 sabah 06.00'da başladı." ifadeleri kullanıldı.

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