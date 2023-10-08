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Dünya
AA 08.10.2023 16:55

İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırısında evleri ve camileri hedef aldı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sırasında 3 ev, 2 cami ve bir radyo merkezini hedef aldığı, ölü ve yaralıların olduğu açıklandı.

İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırısında evleri ve camileri hedef aldı

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail güçleri, Gazze'ye yönelik hava saldırısında 3 evi bombaladı.

İlk belirlemelere göre ölü ve yaralıların olduğu ancak net bir sayı verilemediği kaydedilen açıklamada, yıkılan yapıların enkazı altında kalanların olduğu bilgisi verildi.

Gazze'deki Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı ise yaptığı yazılı açıklamada, dünden bu yana devam eden hava saldırılarında iki cami ile bakanlığa bağlı Kur'an-ı Kerim radyosuna ait merkezin hedef alındığını belirtti.

İsrail, Gazze'deki El-Emin Muhammed Camii'ni vurdu
İsrail, Gazze'deki El-Emin Muhammed Camii'ni vurdu

Bakanlık, Gazze Şeridi'nin batısındaki El-Emin Muhammed ve güneydeki Han Yunus'ta Muhammed el-Habib camileri ile Filistin ticaret kulesindeki radyo merkezinin vurulmasını kınadı.

Camilerin, dini merkezlerin hedef alınmasının kutsallığın ihlali olduğu, tüm uluslararası yasa ve normlar tarafından yasaklandığı vurgulanan açıklamada, uluslararası topluma, "sivillerin ve ibadet yerlerinin korunması için ivedilikle harekete geçilmesi, saldırıların faillerinin Filistin halkına yönelik devam eden suçlardan sorumlu tutulması" çağrısında bulunuldu.

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