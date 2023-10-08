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Dünya
AA 08.10.2023 17:22

Alarm durumundaki İsrail güçleri kendi vatandaşını vurdu

İsrail askerlerinin, dur ihtarına uymadığı için "terörist zannederek" öldürdükleri kişinin İsrail vatandaşı olduğu ortaya çıktı.

Alarm durumundaki İsrail güçleri kendi vatandaşını vurdu
[Fotograf: AA]

İsrail merkezli Yediot Ahronot'un haberine göre, İsrail güçleri Gazze sınırı yakınındaki Aşdod kentinde bir araca ateş açtı.

İsrail güçlerinin dur ihtarına uymayan ve Gazze yakınlarından İsrail'in orta kesimlerine doğru gitmek isteyen araçta öldürdükleri kişinin İsrail vatandaşı olduğu ortaya çıktı.

Olay yerindeki bir polis, "Neden sert bir şekilde araç kullandığını ve polislerin dur ihtarına uymadığını bilmiyoruz. Araştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail yıllardır Gazze'yi vuruyor
İsrail yıllardır Gazze'yi vuruyor

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 370 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 200 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 7 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail basınında Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 600 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 2 bini aştığı duyurulmuştu.

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