İsrail basını: Ölen İsrailli sayısı 600'e yükseldi

İsrail merkezli Kanal 13 televizyonu ve diğer medya organları, Filistinli gruplarca dün başlatılan ve bugün de devam eden saldırılarda ölen İsraillilere ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

Buna göre dünden bu yana devam eden saldırılarda 600 İsrailli hayatını kaybetti, 2 bin kişi yaralandı.

"Esir alınan İsraillilerin sayısı çok fazla"

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde, El-Aksa Televizyonu'na yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa'yı ve Filistinli esirleri savunmak amacıyla başlatılan "Aksa Tufanı" saldırısının devam ettiğini söyledi.

Saldırı sebebiyle İsrail'in derin bir krizle karşı karşıya kaldığını belirten Ebu Ubeyde, onlarca İsraillinin esir alındığını ve "İsrailli esirlerin sayısının Netanyahu'nun düşündüğünden kat kat fazla olduğunu" öne sürdü.

Ebu Ubeyde, İsrailli esirlerin Gazze Şeridi'nin her yerinde olduğunu belirterek, İsrail Gazze halkına ne yapıyorsa aynısının İsrailli esirlere de uygulanacağını ifade etti.