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Dünya
AA 08.10.2023 18:49

İsrail, Gazze ve Lübnan sınırına yakın Yahudi yerleşimlerini boşaltmaya hazırlanıyor

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze ve Lübnan sınırına yakın Yahudi yerleşim birimlerinin tahliye edilmesi için hazırlıkların yapılması talimatını verdi.

İsrail, Gazze ve Lübnan sınırına yakın Yahudi yerleşimlerini boşaltmaya hazırlanıyor
[Fotograf: AA]

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Savunma Bakanı Gallant, "güvenli mesafe planının" uygulanmasını onayladı.

Buna göre Gazze ve Lübnan sınırına yakın Yahudi yerleşim birimlerinin tahliye edilmesi için hazırlıkların yapılması yönünde talimat veren Gallant, ayrıca iç cephedeki durumu yönetmelerine yardımcı olmak için subaylara, belediye başkanlarına ve güvenlik çitine bitişik yerleşim yerlerine silah ve mühimmat sağlanmasını istedi.

Gazze ve Lübnan sınırına yakın Yahudi yerleşim birimlerinin tahliye edilmesini içeren "güvenli mesafe" planına göre, İsrail'in kuzey ve güney sınırlarında kilometrelerce mesafelik bir hattın sivillerden boşaltılması hedefleniyor.

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