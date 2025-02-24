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Dünya
AA 24.02.2025 06:49

İsrail Başbakanı Netanyahu, Suriye'deki işgalin kalıcı olacağı mesajı verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki işgalinin kalıcı olacağı mesajını verdi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Suriye'deki işgalin kalıcı olacağı mesajı verdi

Askeri mezuniyet töreninde konuşan Netanyahu, Suriye'nin güneyindeki İsrail işgaline değinerek Şam'ın güneyinin tamamen askerden arındırılmasını talep ettiklerini söyledi.

Netanyahu, "Yeni rejim güçlerinin Şam'ın güneyindeki bölgeye girmesine izin vermeyeceğiz. Suriye'nin güneyinin tamamen askerden arındırılmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"İran'a çok büyük darbeler vurduk"

"İran rejiminin İsrail'i boğmaya çalıştığını" söyleyen Netanyahu, "İran'a çok büyük darbeler vurduk." dedi.

Netanyahu, İran'ın füze üretim kabiliyetlerine zarar verdiklerini, fakat nihai hedeflerinin nükleer silah elde etmesini engellemek olduğunu kaydetti.

Netanyahu, protesto edildi

Hamas ile İsrail arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına da temas eden Netanyahu, savaşın hedeflerine bağlı olduklarını ve tüm esirlerin geri dönmesini sağlayacaklarını iddia etti.

Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının esirlerin erken serbest bırakılmasını sağladığını belirterek Trump'a başta yüksek tonajlı bombalar olmak üzere gönderilen silahlar için teşekkür etti.

Konuşması sırasında Hamas'ın cenazelerini teslim ettiği İsrailli esirlerden Bibas ailesinin fotoğrafını gösteren Netanyahu, törene katılanlar tarafından "onları neden kurtarmadınız" sloganlarıyla protesto edildi.

Hamas: İsrail, esir takası anlaşmasını ihlal ederek saldırılarını genişletiyor
Hamas: İsrail, esir takası anlaşmasını ihlal ederek saldırılarını genişletiyor

İsrail işgal altındaki Batı Şeria'ya tank sevk etti

Netanyahu ayrıca işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırılara da değinerek yıllar sonra bölgeye ilk kez tank sevkiyatı yaptıklarını söyledi.

Aynı programda konuşan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da, işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırıları genişletecekleri ve yoğunlaştıracakları mesajı verdi.

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