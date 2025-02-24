Hamas: İsrail, esir takası anlaşmasını ihlal ederek saldırılarını genişletiyor

İsrail ve Hamas arasında yürütülen esir takası anlaşmasının yedinci aşamasında, Hamas Gazze’de tuttuğu 6 İsrailli esiri serbest bırakmasına rağmen, İsrail anlaşmayı ihlal ederek Filistinli esirlerin tahliyesini durdurdu.

Katil başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, "İsrailli esirlerin serbest bırakılmasının propaganda amaçlı törenlerle gerçekleştiği" iddia edilerek, 602 Filistinli esirin serbest bırakılmayacağı duyuruldu.

Hamas yetkililerinden Mahmud Merdavi, İsrail anlaşmaya uymadığı sürece arabulucular (Mısır ve Katar) aracılığıyla dahi Tel Aviv yönetimiyle herhangi bir görüşme yapılmayacağını açıkladı.

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk ise İsrail'in bu tavrının "verdiği sözlerden kaçma ve süreci oyalama politikasının bir parçası" olduğunu belirterek, arabulucuların İsrail’e baskı yapması gerektiğini ifade etti.

"Tankların Batı Şeria'ya gönderilmesi İsrail'in soykırım savaşını sürdürme niyetinin belirtisidir"

İsrail Batı Şeria’daki askeri operasyonlarını genişleterek 23 yıl sonra ilk kez bölgeye tank sevk etti.

Hamas, Batı Şeria’daki saldırıların Filistin halkını zorla yerinden etmeye yönelik bir politika olduğunu belirterek, bu durumu "İsrail’in Filistin halkına karşı yürüttüğü soykırım savaşının devamı" olarak nitelendirdi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın, Cenin, Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarında 12 ay boyunca askeri varlığın sürdürülmesi ve zorla yerinden edilen Filistinlilerin geri dönüşüne izin verilmemesi talimatı verdiği bildirildi.

Hamas ise İsrail'in bu planlarının başarısız olacağını vurgulayarak, "İşgalcilerin tankları, silahları ve askeri gücü, Filistin halkının direnişi karşısında başarısız olacak. Filistin halkı, tarihi haklarını savunmaya devam edecektir." açıklamasında bulundu.

Hamas, Filistin halkına ve direniş gruplarına birlik çağrısı yaparak İsrail’in saldırılarına karşı ortak bir cephe oluşturmanın zorunlu hale geldiğini vurguladı.