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Dünya
AA 24.02.2025 06:23

İsrail medyası: Gazze'den naaşı alınan esirin ailesi cenazede hükümet yetkililerini istemiyor

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında naaşları teslim alınan Shiri Bibas, Ariel Bibas ve Kfir Bibas’ın ailesi, cenaze törenlerine bakanların ve hükümet yetkililerinin katılmasına karşı olduklarını açıkladı.

İsrail medyası: Gazze'den naaşı alınan esirin ailesi cenazede hükümet yetkililerini istemiyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İsrail merkezli "Walla" haber sitesine göre Bibas ailesi, cenaze törenine herhangi bir hükümet temsilcisinin katılmasını istemedi, bu talebi de ilgililere iletti.

Hamas, Gazze Şeridi'nde "İsrail saldırısında ölen 4 İsrailli esirin cenazesini", 20 Şubat'ta ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etmiş, Oded Lifshitz, Shiri Bibas, Ariel Bibas ve Kfir Bibas'ın cenazeleri İsrail'e gönderilmişti.

Hamas, Bibas ve Lifshitz ailelerine hitaben, "Çocuklarınızın size canlı dönmesini tercih ederdik ancak ordunuzun ve hükümetinizin liderleri onları öldürmeyi seçti. Onlarla birlikte 17 bin 881 Filistinli çocuğu da katlettiler." açıklamasını yapmıştı.

Yediot Ahronot gazetesinin haberinde de "Shiri Bibas'ın, Gazze'deki savaşın ilk haftalarında iki çocuğu Kfir ve Ariel ile öldürüldüğü tahmin ediliyor." ifadesine yer verilmişti.

Gazze'deki Filistinli bir saha komutanı da daha önce yaptığı açıklamada, cenazeleri teslim edilen 4 İsrailli esirden biri olan Bibas'ın esir alındığında iki çocuğunun kendisine verildiğini, rahat ve güvenli bir yerde tutulduğunu ancak İsrail ordusunun onları öldürdüğünü söylemişti.

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