New York Belediyesi, göçmen barınağı fonunu kesen Trump yönetimine dava açtı

New York Güney Bölgesi ABD Bölge Mahkemesinde açılan davaya göre, Adams'ın yönetimindeki belediyenin hukuk dairesi, Trump'ın Federal Acil Durum Yönetim Ajansının (FEMA) ödediği 80,5 milyon doları haber vermeden geri çekerek "gasp" suçu işlediğini iddia etti.

Dava dosyasında, Trump'ın yanı sıra İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ve Hazine Bakanı Scott Bessent'in isimleri de yer aldı.

Belediye Başkanı Eric Adams yaptığı açıklamada, "Kuşkusuz göç sistemimiz bozuk ancak uluslararası bir insani krizin yönetilmesinin maliyeti ezici şekilde tek bir şehrin omuzlarına yüklenmemeli." ifadesini kullandı.

Adams, New York'un bütçesinden düzensiz göçmenler için son 3 yılda 7 milyar dolardan fazla harcama yapıldığını belirterek, FEMA'dan gelen yaklaşık 80 milyon doların bunun yanında çok düşük kaldığını belirtti.

Hükümet Verimliliği Departmanı yöneticisi Elon Musk, "düzensiz göçmenlerin New York'taki lüks otellerde kalması için 59 milyon dolar harcandığı" yönünde açıklamada bulunmuştu.

Trump yönetimi, FEMA'nın ödediği 80,5 milyon doları haber vermeden geri çekmişti.