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Dünya
AA 24.02.2025 05:20

Güney Kore'de azalan nüfus nedeniyle 49 okul kapatılacak

Güney Kore'de, azalan nüfus nedeniyle, çoğunluğu kırsal kesimde yer alan 49 okuk yıl sonuna kadar kapatılacak.

Güney Kore'de azalan nüfus nedeniyle 49 okul kapatılacak
[Fotograf: AFP]

The Korea Herald'ın haberine göre, Güney Kore'de okul çağındaki nüfusun azalmasının etkileri sürüyor.

Eğitim Bakanlığının açıklamasında, eğitime devam edilmesi için yeterli öğrencinin bulunmaması nedeniyle farklı bölgelerde yer alan 49 okulun kapatılacağı belirtildi.

Aralarında ilkokul, ortaokul ve liselerin de bulunduğu söz konusu okulların büyük çoğunluğunun ise kırsal kesimde yer aldığı ifade edildi.

Güney Kore "yaşlı toplum" kategorisine girmişti

Ülkede 2023'te kapatılan okul sayısı 22 iken, bu sayı 2024'te 33 olarak kaydedilmişti.

Güney Kore, 2017'de 65 yaş ve üzeri kişiler, nüfusun yüzde 14'ünü oluşturduğu için "yaşlı toplum" kategorisine girmişti.

2023'te 0,72 ile en düşük doğum oranına sahip ülkeler arasında yer alan Güney Kore'de, sosyoekonomik nedenlerle doğum oranları geriliyor.

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