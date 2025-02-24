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Dünya
TRT Haber 24.02.2025 00:00

Amerikan Havayolları uçağı, bomba ihbarı nedeniyle Roma'ya indi

Amerikan Havayolları uçağı güvenlik sebebiyle Roma’ya acil iniş gerçekleştirdi. Güvenlik gerekçesinin bomba ihbarı olabileceği belirtilirken, uçaktaki inceleme sonucunda güvenlik problemi bulunmadığı tespit edildi.

Amerikan Havayolları uçağı, bomba ihbarı nedeniyle Roma'ya indi

New York-Yeni Delhi seferini yapan Amerikan Havayolları’nın AA292 sefer sayılı uçağının pilotları "olası güvenlik durumu" sebebiyle acil iniş kararı aldı.

Hazar Denizi üzerindeyken pilotlar uçağın rotasını İtalya'ya çevirdi.

İtalya hava sahasına giren Amerikan Havayolları uçağına 2 İtalyan savaş uçağı Roma'ya inişine kadar eşlik etti.

Boeing 787 Deamliner yolcu uçağında 285 yolcunun bulunduğu ve güvenlik durumunun bomba ihbarı olabileceği belirtildi. Uçaktaki inceleme ve yolcuların güvenlik araması tamamlandı.

Amerikan Havayolları, inceleme sonucunda güvenlik sorunu tespit edilmediğini açıkladı. Uçağın Yeni Delhi seferini ertesi gün yapacağı ifade edildi.

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