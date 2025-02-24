İsrail ordusu, Cenin kentinin Kabatiye beldesinde 48 saat sokağa çıkma yasağı ilan etti

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Cenin Valisi Kemal Ebu Rub, İsrail güçlerinin sabah saatlerinden itibaren Kabatiye'de geniş çaplı bir saldırı başlattığını ve 48 saat sürecek sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini belirtti.

Kabatiye Belediye Başkanı Ahmed Zekarne, İsrail ordusunun beldeye sabah saatlerinde baskın düzenlemesinin ardından giriş-çıkışları tamamen yasakladığını kaydetti.

Zekarne, İsrail buldozerlerinin yolları kazıp altyapıya zarar verdiğini, İsrail askerlerinin ise mahallelere dağılıp ev baskınları gerçekleştirdiğini ve bazı binaları askeri karargaha çevirdiğini söyledi.

Görgü tanıkları, sabah saatlerinde bölgeye giren İsrail askeri araçları ve buldozerlerinin, Iraklı Şehitler Mezarlığı’nın duvarlarını yıktığını su ve elektrik hatlarını kestiğini aktardı.

Sosyal medyada yayımlanan bir videoda, İsrail buldozerinin elektrik hatlarını kesmesi sonucu tellerin alev aldığı görüldü.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından 21 Ocak’ta Cenin kentine başlattığı saldırıyı genişleten ve şiddetlendiren İsrail ordusu, açıklamada, Cenin kenti yakınlarında köylere de saldırılar başlattığını bildirmişti.

İsrail ordusu, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'daki saldırılarını genişleterek 2002'den bu yana ilk kez tanklarla Cenin'e gireceğini duyurmuştu.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde ise İsrail tanklarının 22 yıl sonra ilk kez işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin yakınlarında görüldüğünü yazmıştı.