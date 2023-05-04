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Dünya
AA 04.05.2023 13:59

İsrail askerlerinin Nablus'ta öldürdüğü 3 Filistinlinin cenazesi toprağa verildi

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği baskında öldürülen 3 Filistinli son yolculuğuna uğurlandı.

İsrail askerlerinin Nablus'ta öldürdüğü 3 Filistinlinin cenazesi toprağa verildi
[Fotograf: AA]

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'ta sabah saatlerinde İsrail güçlerinin gerçekleştirdiği baskında hayatını kaybeden Hasan el-Kattani, Muaz el-Mısri ve İbrahim el-Hura için yüzlerce Filistinlinin katılımıyla cenaze töreni düzenlendi.

Konvoy eşliğinde Rufeyda Devlet Hastanesinden alınan cenazeler, Filistinlilerin doğduğu beldelere getirilerek toprağa verildi.

Öte yandan İsrail güçlerince öldürülen Filistinlilerin yasını tutmak amacıyla Nablus'ta genel grev ilan edildi, kentteki dükkanlar kepenk kapattı.

İsrail güçleri bu sabah Nablus'ta bir eve baskın düzenleyerek 3 Filistinliyi öldürmüştü.

İsrail ordusu Nablus baskınında öldürülen Filistinlilerden 2'sinin, 7 Nisan’da işgal altındaki Batı Şeria’da 3 İsrailli yerleşimcinin öldürüldüğü silahlı saldırının failleri olduğunu duyurmuştu.

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