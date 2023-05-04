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Dünya
AA 04.05.2023 13:56

BM'den Sudan'dan komşu ülkelere artan göçü yönetmek için finansal destek çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Sudan'dan komşu ülkelere artan göç dalgasını yönetmek ve 6 ay boyunca hayati yardım sağlamak için 445 milyon dolar yardım çağrısında bulundu.

BM'den Sudan'dan komşu ülkelere artan göçü yönetmek için finansal destek çağrısı
[Fotograf: AA]

Grandi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

15 Nisan'dan bu yana çatışmaların sürdüğü Sudan'da insani yardım çalışmalarının artırılmasına yönelik çabaların sürdüğünü kaydeden Grandi, "Sudan'dan komşu ülkelere yönelik artan mülteci akışına da yanıt vermeliyiz." ifadesini kullandı.

Grandi, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK), komşu ülkelerin hükümetleri ve diğer 143 ortağıyla 6 ay boyunca hayati yardım sağlamak amacıyla 445 milyon dolar yardım çağrısında bulunduklarını belirtti.

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