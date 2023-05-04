BM'den Sudan'dan komşu ülkelere artan göçü yönetmek için finansal destek çağrısı

Grandi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

15 Nisan'dan bu yana çatışmaların sürdüğü Sudan'da insani yardım çalışmalarının artırılmasına yönelik çabaların sürdüğünü kaydeden Grandi, "Sudan'dan komşu ülkelere yönelik artan mülteci akışına da yanıt vermeliyiz." ifadesini kullandı.

Grandi, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK), komşu ülkelerin hükümetleri ve diğer 143 ortağıyla 6 ay boyunca hayati yardım sağlamak amacıyla 445 milyon dolar yardım çağrısında bulunduklarını belirtti.