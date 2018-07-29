İsrail askerleri Batı Şeria’daki gösterilere müdahale etti

İsrail askerleri, Batı Şeria Nablus’un Kafr Kaddum köyünde toplanan Filistinliler, ayrım duvarını ve Yahudi yerleşim birimlerini protesto etti.
İsrail askerleri gösteriye müdahale etti.
İtalyan aktivistlere gözaltı
Öte yandan Batı Şeria'da, Ayrım Duvarı'na Temimi'nin resmini çizen 2 İtalyan ressamın ve bir Filistinlinin İsrail polisi tarafından gözaltına alındığı bildirildi.
Filistinli cesur kıza desteklerini göstermek isteyen 2 İtalyan ressam, kısa süre önce İsrail'in Filistinlileri tecrit etmek için inşa ettiği "ayrım duvarına" Temimi'nin dev portresini çizmişti.
Kaynak: AA