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İsrail askerleri Batı Şeria’daki gösterilere müdahale etti

Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Kafr Kaddum köyünde toplanan Filistinliler, Yahudi yerleşim birimi inşası ve ayrım duvarını protesto etti. İsrail güçleri, gösteriye müdahale etti.

29 Temmuz 2018 Pazar 10:26





