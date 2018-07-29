"İran'da 30 milyon kişi filtre kırıcı programlar (VPN) kullanıyor"

İranlı milletvekili Mahmud Sadıki, ülkede yaklaşık 30 milyon kişinin internet yasaklarını aşmak için filtre kırıcı programlar (VPN) kullandığını söyledi.

Tahran milletvekili Sadıki, bazı internet siteleri ve mobil uygulamalara Tahran yönetimi tarafından erişim engeli getirilmesini eleştirdi.

İran Meclis Haber Ajansı ICANA'ya konuşan Sadıki, "Şu anda 30 milyondan fazla İranlı filtre kırıcı programlar kullanıyor" dedi.

Filtre kırıcı uygulamaların bilgi hırsızlığı amacıyla kullanıldığına işaret eden Sadıki, bunun yanı sıra söz konusu programların, kullanıcılarını uygunsuz sitelere yönlendirdiği uyarısı yaptı.

Filtreleme, sınırlama ve sansür politikasının bilgi çağında başarısızlığa mahkum olduğunu belirten reformist milletvekili, ülkedeki en popüler mesajlaşma uygulaması Telegram'a yasak getirilmesinden de sonuç alınamadığını savundu.

Telegram yasaklanmıştı

İran'da Facebook, Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinin kullanımı yasak. Meşhed kentinde Aralık 2017'de ekonomik sorunlar sebebiyle başlayıp diğer şehirlere rejim karşıtı protestolar olarak yayılan eylemler sonrası Nisan ayında da Telegram kapatılmıştı. Ülkede internet kullanıcılarının yüzde 55'i Telegram kullanırken onu yüzde 23'le Instagram takip ediyor. İran Başsavcı Yardımcısı Muhammed Musaddık 4 Temmuz'da yaptığı bir açıklamada, Instagram'a da erişim engeli getirileceğini duyurmuştu.

Ülkede yayımlanan bir rapora göre, Telegram yasağına rağmen kullanıcıların filtre kırıcı programlar üzerinden uygulamayı kullanmaya devam ettiği kaydedilmişti. Raporda, kullanıcıların yüzde 79'unun uygulamayı kullanmaya devam ettiği belirtilmişti.

Kaynak: AA