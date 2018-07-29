Filistinli cesur kız Temimi serbest bırakıldı

İsrail yönetimi, Hanzala Cesaret Ödülü sahibi "Filistinli cesur kız" Ahed et-Temimi ve annesini serbest bıraktı.

17 yaşındaki Filistinli cesur kız ve annesinin bir araçla Batı Şeria sınırına götürüldüğü belirtildi.

“Filistin halkı direnişe devam edecek”

Serbest bırakılmasının ardından işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde yer alan Nebi Salih beldesinde gazetecilere yaptığı ilk açıklamalarda Temimi, "Filistin halkı işgal bitene kadar direnişe devam edecek." dedi.

“Gözaltılar azimlerimizi kırmayacak”

İsrail işgalinin sona ereceğine inandığını dile getiren Filistinli cesur kız, "gözaltıların ise azimlerini kıramayacağını" vurguladı.

Temimi, İsrail hapishanesindeki Filistinli kadın tutukluların morallerinin çok yüksek olduğunu, onlardan mesajlar getirdiğini ve bu akşam konuyla ilgili açıklamalarda bulunacağını belirtti.

Ahed-et Temimi'nin babası Bassem Temimi kızının serbest kalmasından dolayı duygularını dile getirdi.

“Kızım Filistin davasının sembolü oldu”

Basem Temimi, “Karışık duygular içindeyim, bazen sevinç bazen endişe duyuyorum. İşgal devam ediyor. Filistin halkına yönelik saldırılar da öyle. Kızım Filistin davasının sembolü oldu. Her zaman dediği gibi işgalci İsrail; geleceğimizi, hayallerimizi çaldı. Onun için asla direnişten vazgeçmemeliyiz” dedi.

"Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü

İsrail askerleri, Temimi'yi 19 Aralık 2017'de Ramallah'ta ailesiyle yaşadığı eve baskın düzenledikten sonra gözaltına almıştı. Annesi Neriman'ın da kızıyla ilgili bilgi almak üzere gittiği Ramallah'ın doğusundaki gözaltı biriminde İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığı kaydedilmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Nebi Salih beldesinde bulunan evinin avlusuna zorla giren bir İsrail askerine tokat attığı görülen videosu yayımlanan Ahed'in, İsrail askerlerine "saldırı" ile suçlandığı belirtiliyor.

Videoda Ahed'in yanında görülen kuzeni Nur et-Temimi de daha sonra gözaltına alınarak askeri cezaevine konulmuş, bir süre sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.

"Filistinli cesur kız" olarak da bilinen Ahed, 2012'de ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.

Ahed, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da buluşmuştu.

2 İtalyan aktivist gözaltına alındı

Öte yandan Batı Şeria'da, Ayrım Duvarı'na Temimi'nin resmini çizen 2 İtalyan ressamın ve bir Filistinlinin İsrail polisi tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Filistinli cesur kıza desteklerini göstermek isteyen 2 İtalyan ressam, kısa süre önce İsrail'in Filistinlileri tecrit etmek için inşa ettiği "ayrım duvarına" Temimi'nin dev portresini çizmişti.

Kaynak: TRT Haber