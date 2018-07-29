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Hamas: İsrail er geç bunun bedelini ödeyecek

Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, Hamas mensubu kahramanları şehit eden İsrail'in er geç bunun bedelini ödeyeceğini söyledi.

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Hamas: İsrail er geç bunun bedelini ödeyecek

İsrail'in geçen çarşamba Gazze'deki bazı bölgelere top atışıyla yaptığı saldırılarda şehit olan Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na mensup 3 Filistinli için Gazze'de anma töreni düzenlendi.

Törende konuşan Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, "Hamas mensubu kahramanları şehit eden İsrail'in er ya da geç bunun bedelini ödeyeceğini, Filistin halkının, İsrail kurşunlarına hedef olmayacağını" söyledi.

Bölgede güven ve istikrarın sağlanması için Gazze ablukasının bir an önce kaldırılması gerektiğine işaret eden Hayye, "Hamas, savaşları sevmiyor ancak Filistin halkının haklarını savunmaya hazır. Gazze sınırındaki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri, abluka kırılana kadar sürecek" dedi.

Kaynak: AA 

Etiketler: israil, hamas, filistin
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