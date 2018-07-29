İsrail Gazze'yi vurdu: 2 Filistinli şehit oldu

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusunun hava saldırısında Gazze'nin kuzeyinde bir mezarlık yanında toplanan Filistinli grup hedef alındı.

Saldırıda ikisi de 24 yaşında olan Eymen Nafiz Rabia El Neccar ve Muhammed Mecid Cemal adlı 2 Filistinlinin şehit olduğu belirtildi. Sağlık Bakanlığı başka ayrıntı paylaşmadı.

İsrail ordusu ise 2 Filistinlinin şehit edilmesine ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

İsrail ordu sözcülüğü yetkilileri, Gazze'deki şehit haberiyle ilgili yorumda bulanamayacaklarını kaydetti.

İsrail 4 ayda 150'den Filistinliyi şehit etti

Gazze sınırında cuma günü düzenlenen barışçıl gösteriler sırasında biri çocuk 2 Filistinli, İsrail askerlerinin saldırısında şehit olmuştu.

"Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinin başladığı 30 Mart'tan bu yana 150'den fazla gösterici, Gazze sınırında İsrail askerlerinin saldırılarında şehit oldu, 17 bine yakın kişi de yaralandı.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Kaynak: AA