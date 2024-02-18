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Dünya
AA 18.02.2024 10:40

İsrail 135 gündür Gazze Şeridi'ni hava, kara ve denizden bombalamaya devam ediyor

İsrail ordusunun, işgal ve abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde geceden bu yana düzenlediği saldırılarda onlarca Filistinli öldü ve yaralandı.

İsrail 135 gündür Gazze Şeridi'ni hava, kara ve denizden bombalamaya devam ediyor
[Fotograf: AA]

İsrail güçleri, halkı zorla aç ve susuz bırakarak insanlık felaketine yol açtığı bölgeye yönelik saldırılarına 135. gününde de devam ediyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri gece boyu hava, kara ve denizden başta Gazze kent merkezi olmak üzere farklı noktalarına yoğun saldırılar düzenledi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nuseyrat Mülteci Kampı ile Deyr el-Belah ve Ez-Zevayide bölgelerinin hedef alınması sonucu en az 40 Filistinli hayatını kaybetti, onlarcası da yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde çok sayıda evin hedef alınması sonucu ise 20 kişi öldü, birçok kişi de yaralandı.

İsrail uçakları Refah kentinde de 9 evi bombalayarak 13 kişiyi öldürdü, onlarca kişiyi yaraladı.

İşgal savaş gemileri de Refah kentinin güneyi ve doğusunu kapsayan top atışlarının ardından sahilini yoğun bir şekilde bombaladı.

İsrail'in Gazze kent merkezinde farklı noktalarda evlere yönelik düzenlediği saldırılarda da en az 10 Filistinli öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 28 bin 858 Filistinli öldürüldü, 68 bin 677 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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