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Dünya
TRT Haber 18.02.2024 10:30

İsrail'in suçları uluslararası yargıda

İsrail, Gazze'de insanlığa karşı işlediği suçlar nedeniyle uluslararası yargı önünde hesap vermeye devam ediyor. Uluslararası Adalet Divanı bu kez, BM tarafından talep edilen "danışma görüşü duruşması" için toplanacak. Türkiye'nin de aralarında olduğu 52 devlet ve 3 uluslararası kuruluşun sözlü beyanda bulunacağı duruşma yarın başlayacak.

İsrail'in suçları uluslararası yargıda
[Fotograf: AA]

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, İsrail'in, işgal ettiği Filistin'deki politikaları ve uygulamalarına dair 2022'de harekete geçti; bu insanlık onurunu hiçe sayan uygulamaların hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşü talep etti.

Divan, bu kapsamda ilk sözlü duruşmasını yapacak. Türkiye dahil 52 devlet ve üç uluslararası kuruluş beyanda bulunacak.

Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in hukuksuz eylemlerine ilişkin bulgu ve gözlemleri değerlendirecek.

Halka açık düzenlenecek duruşmalar, Filistin’in sunumuyla başlayacak. Bir hafta boyunca 52 ülke ve üç uluslararası kuruluşun sözlü beyanları dinlenecek.

Türkiye de 26 Şubat'ta, Divan'da görüşlerini aktaracak.

Lahey Barış Sarayı’ndaki duruşmalar canlı yayımlanacak.

Divan, duruşmaların sonunda bağlayıcı olmayan bir danışma görüşü verecek.

Uluslararası Adalet Divanı 2004'teki bir kararında, İsrail'in Filistin'de işgal ettiği topraklarda inşa ettiği duvarın uluslararası hukuku ihlal ettiği görüşünü bildirmişti. 

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