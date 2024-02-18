Çok Bulutlu 5.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.02.2024 05:10

Washington'da binlerce kişi dondurucu soğuğa rağmen Gazze için yürüdü

ABD'nin başkenti Washington'da toplanan binlerce kişi, dondurucu soğuğa rağmen Kongre binasına yürüyerek, "Gazze'de acil ateşkes" çağrısında bulundu.

Washington'da binlerce kişi dondurucu soğuğa rağmen Gazze için yürüdü

Filistin'e destek veren birçok grubun ortaklaşa organize ettiği Gazze'ye destek gösterisi, Washington'da bir kez daha İsrail ve ona destek veren ABD yönetimine tepkisini ortaya koydu.

Şehir merkezindeki Chinatown bölgesinde öğlen saatlerinde buluşan kalabalık grup, dondurucu soğuğa karşın Pennsylvania Caddesi'ni takip ederek Kongre binasının önüne kadar yürüdü.

Göstericiler, ellerinde Filistin'e destek pankartları taşırken bir yandan da "Gazze yeniden doğacak, Filistin asla ölmeyecek", "Filistin'e özgürlük", "Gazze'de ateşkes, hemen şimdi" şeklinde slogan attı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Filistin Gençlik Hareketi üyesi Mohammad Qasim, "İsrail'in soykırımı 130 günü geçti, derhal ateşkes için sokaklara çıktık, ABD'nin İsrail'i fonlamaya artık son vermesini talep ediyoruz." şeklinde konuştu.

Gösteriye katılan Oberlin Üniversitesinden öğretim üyesi Profesör Steve Crowley de "Gazze'de devam eden soykırıma karşı tepkisiz kalamazdık, Biden yönetiminin buna silah desteği sağlamaması çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Polisin güvenlik önlemi altında gerçekleştirilen gösteri, akşam saatlerinde sona erdi.

ETİKETLER
ABD Gazze Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Libya Ekonomi Bakanı Huveyc: Erdoğan-Sisi görüşmesi Libya'nın hızla imar ve inşasına yol açacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:26
Libya Ekonomi Bakanı Huveyc: Erdoğan-Sisi görüşmesi Libya'nın hızla imar ve inşasına yol açacak
03:55
Kaldırımda seyreden aracın sürücüsüne 2 bin 70 lira ceza
05:46
Hollanda'da şiddet olaylarında polis araçları ateşe verildi
03:34
Muğla açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı
02:13
Göç İdaresi Başkanlığı: Geri gönderme merkezlerinde kötü muamele iddiaları doğru değil
01:33
Mısır, Gazze yardımları için sınır bölgesindeki Refah'ta lojistik merkez kuruyor
İsrailliler Netanyahu hükümetinin istifası ve erken seçim talebiyle sokaklara indi
İsrailliler Netanyahu hükümetinin istifası ve erken seçim talebiyle sokaklara indi
FOTO FOKUS
ABD'de evde patlama: 1 ölü, 13 kişi yaralandı
ABD'de evde patlama: 1 ölü, 13 kişi yaralandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ